Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Yabanardı'nda yiyecek arayan domuz sürüsü, Hıdır Yıldız tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yıldız, mahallesinde ikinci kez domuz sürüsü gördüğünü ve bu seferkinin daha kalabalık olduğunu söyledi; Çermik'te yaban hayvanları sık sık görülüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüldü.

Çermik ilçesi Yabanardı Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü, Hıdır Yıldız isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Hıdır Yıldız, mahallelerinde ikinci defa domuz sürüsünü gördüğünü, bu seferkinin daha kalabalık olduğunu söyledi. Doğal yaşam alanı haline gelen Çermik coğrafyasında yaban hayvanları sık sık görülüyor. Yaban hayvanlarını görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları ve doğa severler, ilçeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü22

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu