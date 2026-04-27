Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası tadilata alındı

Diyarbakır'da 20 yıla yakındır faaliyet yürüten Canlı Hayvan Borsası sil baştan yapılıyor.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Borsası 2007 yılında vatandaşın hizmetine girmişti. Canlı Hayvan Borsası, geçtiğimiz günlerde tadilata alındı. Tarım ve Orman Bakanlığının alandaki padokların tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkımın yapıldığı öğrenildi. Ayrıca alanın 2023 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden de etkilendiği kolonlarının ve kirişlerinin hasar aldığı bu nedenle risk barındırdığı kaydedildi.

Yenileme çalışmalarının Kurban Bayramından önce büyük ölçüde tamamlanarak pazarın faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı