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Diyadin'de yıl sonu sergisi açıldı

Diyadin'de yıl sonu sergisi açıldı
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Ağrı Diyadin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ve dekoratif ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ağrı Diyadin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı

Diyadin Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaların yer aldığı sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.

El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok eserin sergilendiği etkinlikte, kursiyerlerin emekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan ürünler, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında verilen eğitimlerin somut çıktıları olarak dikkat çekti.

Etkinlik boyunca kurs eğitmenleri ve kursiyerler çalışmalar hakkında bilgi verirken, ziyaretçiler de sergilenen ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken program, kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği emek ve başarıların paylaşılmasına katkı sağladı.

Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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