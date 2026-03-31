Derecik'te sisli manzara mest etti

Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesi, baharın gelmesiyle birlikte doğanın canlanmasıyla göz kamaştıran manzaralar sunuyor. Yağışlar sonrası yüksek kesimlerde oluşan yoğun sis, dağları beyaz bir örtü gibi kaplayarak doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde sis dağlarla birlikte güzel manzaralar sundu.

Baharın en erken hissedildiği ilçelerden biri olan Derecik'te, yağışların ardından doğa yeniden canlandı. İlçe genelinde devam eden yağmur, özellikle yüksek kesimlerde sise neden oldu. Sabah saatlerinde ilçe merkezi ve çevresindeki dağların yoğun sisle kaplandığı görülürken, güneşin zaman zaman yüzünü göstermesiyle ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Dağların üzerine çöken sis tabakası, beyaz bir örtüyü andırarak doğaseverlere görsel şölen sundu.

Vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydederken, bazı bölgelerde sisin dağları tamamen sararak beyaz bir görüntü oluşturduğu dikkat çekti. Ortaya çıkan bu doğa manzaraları dronla da görüntülendi.

Yağışların ardından canlanan doğa, bölge halkının yanı sıra doğaseverlerin de ilgisini çekti. Uzmanlar, karların erimesi ve yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde de benzer manzaraların oluşabileceğini belirtti.

Derecik'teki bu eşsiz görüntüler, ilçenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
