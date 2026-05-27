Haberler

Meteoroloji Denizli için sarı kodulı uyarı verdi

Meteoroloji Denizli için sarı kodulı uyarı verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarın sabah başlayacak gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı. Yarın sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için "Sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre kuvvetli yağışın 28 Mayıs 2026 Perşembe günü sabah saat 06.00'da başlaması ve aynı gün akşam saat 19.00'a kadar aralıksız devam etmesi öngörülüyor. Yapılan açıklamada, yerel olarak kuvvetli seyretmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle hatırlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj