Meteoroloji Denizli için sarı kodulı uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı. Yarın sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için "Sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre kuvvetli yağışın 28 Mayıs 2026 Perşembe günü sabah saat 06.00'da başlaması ve aynı gün akşam saat 19.00'a kadar aralıksız devam etmesi öngörülüyor. Yapılan açıklamada, yerel olarak kuvvetli seyretmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle hatırlattı. - DENİZLİ

