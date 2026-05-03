Denizli'nin yüksek kesimleri mayıs ayında beyaz gelinliğini giydi
Denizli'de mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Kentin birçok noktasında görülen kar, vatandaşları şaşırttı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Kaplanlar, Karakaya, Sakızcılar ve Peynirciler mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü. Bahar aylarında beklenmeyen kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde izlemeye değer görüntüler oluşturdu. Çivril ilçesinde bulunan Akdağ ve Çökelez Dağı da kar yağışıyla birlikte beyazla kaplandı. Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından dağ zirvelerinde kar örtüsü oluştu. Ayrıca Buldan ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi, Çameli ilçesine bağlı Sofular, Kırkbudak ve Kınıkyeri mahalleleri, Pamukkale ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi ile Bağbaşı Yaylası da kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen yüksek kesimli mahalleler arasında yer aldı.

Meteoroloji, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü belirterek, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. - DENİZLİ

