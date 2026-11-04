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Denizli'de fotokapanlar vaşak, kurt ve geyikleri doğal yaşamda görüntüledi

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Denizli'de fotokapanlar vaşak, kurt ve geyikleri doğal yaşamda görüntüledi Haber Videosunu İzle
Denizli'de fotokapanlar vaşak, kurt ve geyikleri doğal yaşamda görüntüledi
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Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklikleri görüntüledi. İnsan hareketliliğinden uzak alanlara kurulan kameralar, hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kentin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi, ve keklikler doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Denizli'nin ormanları, barındırdığı zengin yaban hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kentin farklı ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, doğada yaşayan yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.

İnsan hareketliliğinden uzak doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlara vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklikler takıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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