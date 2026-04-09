Definecilerin hedefi olan Derbent sit alanı ilan edildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde definecilerin talan ettiği Derbent Mahallesi'nin bir bölgesi sit alanı ilan edildi.

Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Karlık mevkii sit alanı ilan edildi. Tarihi eser arama yapmak için kazı yapan definecilerin uğrak yerlerinden biri olan Derbent Mahallesi yakınlarındaki Karlık mevkiinin sit alanı ilan edilmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - DENİZLİ

