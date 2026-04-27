Denizli'de anemon lalesi yetişti

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde, endemik bir bitki türü olan ve halk arasında anemon lalesi olarak bilinen lale görüldü. Mahalle Muhtarı İmdat Karataş, bitkinin korunması ve tanıtılması için çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.

Buldan'a bağlı Türlübey Mahallesindeki Çağıllı ve Kızılgöl mevkilerinde görülen bitki, bölgede heyecan oluşturdu.

Türlübey Mahallesi Muhtarı İmdat Karataş, bölgede yaptıkları araştırmalar sırasında ender rastlanan anemon lalesini tespit ettiklerini belirterek, bitkinin çok kıymetli ve korunması gereken bir tür olduğunu ifade etti.

Karataş, "Bölgede yaptığımız araştırmada ender görülen anemon lalesinin olduğunu gördük. Çok kıymetli ve korunması gereken bir bitki olduğunu biliyoruz. Mahallemiz Manisa Sarıgöl'e yakın. Hemen hemen aynı coğrafyada anemon lalesinin yetiştiğini öğrendik. Buldan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar ile anemon lalesimizin tanıtılması için biz de katkı koymak istiyoruz" dedi.

Bölgedeki doğal zenginliklerden biri olarak dikkat çeken anemon lalesinin korunması ve tanıtılması adına ilgili kurumların çalışma yapması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı