Denizli'de anemon lalesi yetişti
Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde, endemik bir bitki türü olan ve halk arasında anemon lalesi olarak bilinen lale görüldü. Mahalle Muhtarı İmdat Karataş, bitkinin korunması ve tanıtılması için çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.

Buldan'a bağlı Türlübey Mahallesindeki Çağıllı ve Kızılgöl mevkilerinde görülen bitki, bölgede heyecan oluşturdu.

Türlübey Mahallesi Muhtarı İmdat Karataş, bölgede yaptıkları araştırmalar sırasında ender rastlanan anemon lalesini tespit ettiklerini belirterek, bitkinin çok kıymetli ve korunması gereken bir tür olduğunu ifade etti.

Karataş, "Bölgede yaptığımız araştırmada ender görülen anemon lalesinin olduğunu gördük. Çok kıymetli ve korunması gereken bir bitki olduğunu biliyoruz. Mahallemiz Manisa Sarıgöl'e yakın. Hemen hemen aynı coğrafyada anemon lalesinin yetiştiğini öğrendik. Buldan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar ile anemon lalesimizin tanıtılması için biz de katkı koymak istiyoruz" dedi.

Bölgedeki doğal zenginliklerden biri olarak dikkat çeken anemon lalesinin korunması ve tanıtılması adına ilgili kurumların çalışma yapması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var