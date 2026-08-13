Demirözü Kaymakamı Ahat'tan Vatandaş ve Köy Ziyareti

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

İlçe merkezindeki kıraathanede vatandaşlarla sohbet eden Ahat, daha sonra İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile Yakupabdal köyüne geçti.

Kaymakam Ahat, İl Özel İdaresi ekiplerince köyde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların mevcut durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çalışmaların sahadaki uygulamasını değerlendiren Ahat, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı