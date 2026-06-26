Haberler

Datça'daki okuldan çevreye duyarlı proje

Datça'daki okuldan çevreye duyarlı proje
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde ilkokul öğrencileri, Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik kapak topladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde ilkokul öğrencileri proje kapsamında plastik kapak toplama kampanyası gerçekleştirdi.

"Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında Datça Mustafa Kutluay İlkokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik kapak toplama kampanyası gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından toplanan plastik kapakların, hem geri dönüşüme katkı sağlayacağı, hem de çevreye karşı farkındalığın artmasına destek olacağı ifade edildi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Çevreyi koruma bilinciyle hareket eden öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi tebrik ediyor, duyarlı çalışmaları için teşekkür ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda ünlü şarkıcının kardeşi de gözaltında
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama

DEM Parti'nin kalesinde zılgıtlarla karşılandı
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü

CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi