Datça'daki okuldan çevreye duyarlı proje

Muğla'nın Datça ilçesinde ilkokul öğrencileri proje kapsamında plastik kapak toplama kampanyası gerçekleştirdi.

"Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında Datça Mustafa Kutluay İlkokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik kapak toplama kampanyası gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından toplanan plastik kapakların, hem geri dönüşüme katkı sağlayacağı, hem de çevreye karşı farkındalığın artmasına destek olacağı ifade edildi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Çevreyi koruma bilinciyle hareket eden öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi tebrik ediyor, duyarlı çalışmaları için teşekkür ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı