Malatya'da dağ keçileri görüntülendi

Dağ keçilerinin tehlikeli yolculuğu Malatya'nın Darende ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Metrelerce yüksekliğe aldırmayan dağ keçileri, kayalıklarda adeta yer çekimine meydan okuyor.

Yaban keçileri, Malatya'nın Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde görüntülendi. Avlanması yasak olan yaban keçileri, beslenmek amaçlı çıktıkları kayalıklarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarp ve dik kayalarda gezen yaban keçileri, kayalık alanlarda zayıf ve çevik bedenleri sayesinde 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyor.

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen, yüksek rakımlı bölgelerde yaşadıkları bilinen yaban keçileri, son zamanlarda insanlara görünmekten ise çekinmiyor. Metrelerce yüksekliğe aldırmayan dağ keçileri, adeta yer çekimine meydan okuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı