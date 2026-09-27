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Çüngüş'te yavrularıyla gezen koruma altındaki dağ keçileri cep telefonuna yansıdı

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Çüngüş'te yavrularıyla gezen koruma altındaki dağ keçileri cep telefonuna yansıdı
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde nesli koruma altındaki bir grup dağ keçisi, Üçpınar ile Kaynak mahalleleri arasında cep telefonuyla görüntülendi. Yavrularıyla sürü halinde gezen keçilerin görüntüleri cep telefonuna yansıdı; keçiler bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde nesli koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Çüngüş'e bağlı Üçpınar ile Kaynak mahalleleri arasında yolun kenarında nesli koruma altında olan bir grup dağ keçisi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Mustafa Kırmızıgül'ün cep telefonuna yansıyan görüntülerde sürü halinde yavrularıyla birlikte gezen dağ keçileri görülüyor. Kırmızıgül, "Üçpınar Mahallemizden Kaynak Mahallesi'ne ATV motorumla çalışmaya giderken yolun kenarında gezen bir grup dağ keçisi gördüm. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Bir süre görüş mesafesinde dolaşan dağ keçileri bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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