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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yüksek rakımlarda başlayan kar yağışı Kayı köyünü kapladı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yüksek rakımlarda başlayan kar yağışı Kayı köyünü kapladı Haber Videosunu İzle
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yüksek rakımlarda başlayan kar yağışı Kayı köyünü kapladı
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Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Ara ara devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.

Çorum'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.

Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ara ara devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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