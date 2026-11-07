Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yüksek rakımlarda başlayan kar yağışı Kayı köyünü kapladı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yüksek rakımlarda başlayan kar yağışı Kayı köyünü kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Ara ara devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.
Çorum'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ara ara devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı