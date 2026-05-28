Çorum'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'un Osmancık ve İskilip ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin "sarı" kodla sağanak tahmininde bulunduğu Çorum'un İskilip ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. İlçede su birikintilerinin yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Osmancık ilçesinde ise dolu yağışı ve sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Sarıalan ve Tekmen köylerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış su taşkınlarına sebep oldu. Yüksek kesimlerde ise dolu yağdı. Dolu sebebiyle tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın Osmancık ilçesi Çaldağı bölgesindeki Dereboğazı Çayı'nda taşkın meydana geldi. Bölgedeki bazı tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. İlçe merkezinde de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. - ÇORUM

