Haberler

Çorum'da "çilek dolunay" böyle görüntülendi

Çorum'da 'çilek dolunay' böyle görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren çilek dolunay, dron ile görüntülendi. Normalden daha parlak ve net izlenen dolunay, gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları için eşsiz görüntüler oluşturdu.

Çorum'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren "çilek dolunay" dron ile görüntülendi.

Çorum'da gece saatlerinde tüm heybetiyle beliren "çilek dolunay", örsel bir şölen sundu. Normal günlere göre daha parlak ve net bir şekilde izlenebilen dolunay, gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları için eşsiz sahneler oluşturdu. Şehrin tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşerek geceyi aydınlatan dolunay dron ile görüntülendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti

Bakan Gürlek duyurdu: Bir ilimizdeki havalimanında hizmete başlandı
Simge Barankoğlu, tahliye olmuş

Aylardır cezaevindeydi! Sürpriz paylaşım geldi
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı