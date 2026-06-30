Çorum'da 'çilek dolunay' böyle görüntülendi

Çorum'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren "çilek dolunay" dron ile görüntülendi.

Çorum'da gece saatlerinde tüm heybetiyle beliren "çilek dolunay", örsel bir şölen sundu. Normal günlere göre daha parlak ve net bir şekilde izlenebilen dolunay, gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları için eşsiz sahneler oluşturdu. Şehrin tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşerek geceyi aydınlatan dolunay dron ile görüntülendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı