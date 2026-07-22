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Çorum'da festival coşkusu havai fişek gösterisiyle zirveye çıktı

Çorum'da festival coşkusu havai fişek gösterisiyle zirveye çıktı
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Çorum'da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen müzik programının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Renkli görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çorum'da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen müzik programının ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Çorum'da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, gece saatlerine kadar devam etti. Festivalde, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Zamane" programı sahne aldı. Müzik dolu gecede seslendirilen eserlerle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Havai fişek gösterisiyle festival coşkusu zirveye çıktı. Gösteri, Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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