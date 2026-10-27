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Çorum Boğazkale'de sonbahar renkleri Japon Bahçesi'nde görsel şölen sundu

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Çorum Boğazkale'de sonbahar renkleri Japon Bahçesi'nde görsel şölen sundu
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde sonbaharla sarı, turuncu ve kahverengi tonlara bürünen ormanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi'ndeki yürüyüş güzergahları ziyaretçilerini mest ederken, manzaralar havadan görüntülendi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar görsel şölen sunuyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesi, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerini mest ediyor. Ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle birlikte bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi mevkilerindeki yürüyüş güzergahları, güzelliğiyle mest ediyor.

Sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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