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Çin'de Sel Sokakları Göle Çevirdi, Gençler Sörf Yaptı

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Çin'in Zhejiang eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu sokaklar göle döndü. Bir grup arkadaş motorlu sörf tahtasıyla sörf yaparak o anları kaydetti. Changxing kentinde ise toprak kaymasında 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selin ardından bir grup arkadaş göle dönen sokaklarda sörf yaparak o anları kayda aldı.

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinde şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Bir grup arkadaş ise krizi fırsata çevirerek göle dönen sokaklarda sörf yaptı. Motorlu sörf tahtası kullanan grup, o anları kayda aldı.

Toprak kaymasında 1 ölü, 3 kayıp

Zhejiang eyaletine bağlı Changxing kentinde ise şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında bir ev yıkılmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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