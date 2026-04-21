Çermik'te yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen sundu

Diyarbakır'ın bu yıl en fazla yağış alan ilçelerinden Çermik'te, yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu.

Dün öğleden sonra aniden bastıran yağmurun ardından açan güneşle birlikte oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. O anlar Hüseyin Aydın isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Dakikalarca gökyüzünde oluşan görüntü, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde de görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı