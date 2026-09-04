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Çavdarhisar Barajı'nda Kaçak Ağa El Konuldu

Çavdarhisar Barajı'nda Kaçak Ağa El Konuldu
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimde, Çavdarhisar Barajı'nda sahipsiz bir ağ tespit edilerek el konuldu. Yetkililer, yasadışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Çavdarhisar'da su ürünleri denetimi gerçekleştiren ekipler, barajda sahipsiz bir ağ tespit ederek el koydu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Çavdarhisar Barajı'nda denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında barajda sahipsiz bir ağ tespit edildi. Ekipler tarafından barajdan çıkarılan ağa el konulurken, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik kontrollerin sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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