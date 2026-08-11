Haberler

Çarşamba'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Çarşamba'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu ve yolları göle çevirdi. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden yağış sonrası tarımsal alanlarda zarar tespit edilmediği bildirilirken, Meteoroloji gün boyunca sağanağın sürebileceği uyarısında bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış ilçenin tamamında etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam etti.

Çarşamba ilçesinde beklenen sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Samsun Valiliği ve Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Çarşamba ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış, ilçe merkezinde yolları adeta göle döndürdü. Gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti.

Sağanak yağış sonrası Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı tarafından tarımsal alanlarda herhangi bir zararın tespit edilmediği bildirilirken, Meteoroloji'den yapılan uyarılarda bugün gün boyunca sağanağın etkili olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı