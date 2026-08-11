Çarşamba'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış ilçenin tamamında etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam etti.

Çarşamba ilçesinde beklenen sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Samsun Valiliği ve Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Çarşamba ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış, ilçe merkezinde yolları adeta göle döndürdü. Gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti.

Sağanak yağış sonrası Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı tarafından tarımsal alanlarda herhangi bir zararın tespit edilmediği bildirilirken, Meteoroloji'den yapılan uyarılarda bugün gün boyunca sağanağın etkili olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı