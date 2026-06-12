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Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarı yaptı. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çankırı için yarın "sarı" kodlu sağanak yağış uyarısı tahmininde bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çankırı için kuvvetli sağanak yağış tahmini yapıldı. Çankırı'nın "sarı" kodla uyarıldığı açıklamada, yağış sebebiyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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