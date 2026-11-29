Çanakkale Eceabat'ta sabah sahil kenarına ölü yunus yavrusu vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde sahile ölü bir yunus yavrusu vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşların dikkatini çeken siyah nesnenin yavru yunus olduğu anlaşılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sahil kenarına ölü yunus yavrusu vurdu.
Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşların dikkatini deniz kenarındaki siyah nesne çekti. Vatandaşlar yaklaşıp baktıklarında ise yavru yunus olduğunu fark ettiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı