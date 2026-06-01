Bursa'da yasa dışı ticarete konu edilen 3 İskender papağanı yavrusu kurtarıldı

Bursa'da yasa dışı yollarla ticarete konu edilmek istenen 3 İskender papağanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Yavruların sağlık kontrolleri yapılırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçerek yasa dışı şekilde bulundurulan ve ticarete konu edilmek istenen 3 İskender papağanı yavrusuna el koydu. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavrular, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri titizlikle yapılan yavrular için özel mama hazırlandı. Bakımları uzman ekipler tarafından sürdürülen papağan yavrularının gelişim süreçlerinin yakından takip edildiği öğrenildi.

Öte yandan, mevzuata aykırı şekilde yaban hayvanlarını bulundurduğu ve ticaretini yapmaya çalıştığı belirlenen şahıs hakkında gerekli yasal yaptırımların uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, yasa dışı yaban hayatı ticaretiyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
