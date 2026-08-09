Sıcaktan bunalanlar Burnaz Plajı'na akın etti

Hava sıcaklıklarının etkisini artırdığı Doğu Akdeniz'de serinlemek isteyen vatandaşlar, Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan ücretsiz Burnaz Plajı'na akın etti. Sahilde oluşan araç ve insan yoğunluğu drone kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yer alan Burnaz Plajı, hafta sonu sıcak havadan bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu. Özellikle Osmaniye, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, ücretsiz halk plajında denize girerek serinledi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan çekilen drone görüntülerine yansıdı. Yaklaşık 14 kilometrelik sahil şeridiyle dikkat çeken Burnaz Plajı, temiz denizi ve ücretsiz hizmetiyle bölgenin en çok tercih edilen plajları arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp serinlemek için Burnaz Plajı'nı tercih ettiklerini belirtti. Ancak bazı ziyaretçilerin çöplerini sahile bırakarak ayrılmasına tepki gösteren vatandaşlar, plajda yeterli lavabo ve duş imkanının bulunmamasının da önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Bu eksikliklerin giderilmesi halinde Burnaz Plajı'nın çok daha kaliteli bir hizmet sunacağını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı