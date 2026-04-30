Buldan'da 5 gün süren yangının izleri dağlarda kaldı

Buldan'da geçtiğimiz yıl çıkan ve beş gün süren orman yangınının izleri hala silinmedi. Bölmekaya Mahalesi çevresindeki yamaç ve tepelerde oluşan tahribat, doğanın uğradığı zararı gözler önüne seriyor.

Buldan'da 29 Ağustos 2025 tarihinde başlayan ve beş gün boyunca devam eden orman yangınının izleri, aradan geçen zamana rağmen dağlarda tüm çıplaklığıyla görülüyor. Buldan giriş istikametinden başlayarak Bölmekaya üst kısmında yer alan yamaç ve tepeler, yangında büyük zarar gördü. Alevlerin etkisiyle kavrulan alanlar, doğanın nasıl yok olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küçük bir kıvılcımın neden olduğu felaket sonrası ortaya çıkan manzara, vatandaşları derinden üzüyor. Siyaha bürünen dağlık alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yanan ağaçlardan geriye kalan parçalar toplanırken, zarar gören alanlarda temizlik faaliyetleri devam ediyor. Yetkililer, doğanın yeniden yeşermesi için uzun soluklu bir sürecin gerektiğine dikkat çekiyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı