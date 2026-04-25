Buharkent'te ilek bahçeleri kontrol edildi

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Buharkent ilçesinde de erkek incir ağaçlarında ilek ve incir siyah sineği kontrolü yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde incir bahçelerinde zararlılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Buharkent ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri de ilek bahçelerini inceledi. İncirde meyve dökülmelerine sebep olan siyah sineğe karşı kontroller yapılırken, üreticiler de zararlılara karşı uyarıldı. Öte yandan ileklerin gelişim sürecini ve durumlarını inceleyen ekipler, incir siyah sineğinin larvalarının da meyvelerde galeriler açarak zarar yaptığı hatırlatıldı. Konu ile ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz mahalleleri ziyaret edilerek, erkek incir ağaçlarında ilek ve incir siyah sineği kontrolü yapıldı. Boğalardan arıcık çıkışı gözlemlendi. Üreticilerimize incir siyah sineği ve fusarium hakkında bilgi verildi. Sağlıklı incir üretiminde ilk adım olan erkek incir ağaçlarında hastalık ve zararlı taramalarımız devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
