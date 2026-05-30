Artvin'de dere taştı, 5 köyün ulaşımını sağlayan yol hasar gördü

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili sağanak yağış sonucu Camili köyü deresi taştı. Taşkın nedeniyle beş köyün ulaşımını sağlayan kara yolunda çökme ve hasar oluştu, yol ulaşıma kapatıldı.

Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından debisi yükselen Camili köyü deresi taşarak çevrede hasara neden oldu.

Taşkın sırasında dere üzerinde bulunan ve bölgedeki beş köyün ulaşımını sağlayan kara yolunun bir bölümünde çökme ve hasar meydana geldi. Yol üzerindeki köprünün korkuluklarının bir kısmı da sel sularına kapılarak yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Yetkililer, su seviyesinin normale dönmesinin ardından yapılacak teknik incelemeler sonrasında yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını belirtti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
