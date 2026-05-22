Kara yolu kenarında korkutan manzara

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesini Çay ve Emirdağ ilçelerine bağlayan yolun kenarına heyelan ve toprak kayması riskine karşı yapılan istinat (dayanma) duvarı çevresinde meydana gelen çatlaklar ve toprak kaymaları görenleri korkuttu.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında geçtiğimiz yıllarda yapılan istinat duvarlarında yağışlı havaların etkisi ile çatlaklar oluşurken, çevresindeki toprakta ise kaymalar meydana geldi. Geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan heyelan riskinin ardından, Karayolları ekipleri tarafından Kapaklı mevkiindeki dağlık yamaçta geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı. Heyelanı durdurmak amacıyla yamaca beton tahkimatı yapılmış ve toprak zemin sıkıştırılarak önlem alındı. Ancak son dönemdeki yağışlar ve zemin hareketleri sonrası, heyelanı engellemesi beklenen o devasa beton bloklarda derin çatlaklar oluştuğu ve betonla birlikte toprağın da aşağıya yani kara yoluna doğru kaymaya başladığı görüldü. Bolvadin'i Emirdağ ve Çay ilçelerine birbirine bağlayan, bölgenin en aktif ulaşım hatlarından biri olan bu mevkideki kayma, özellikle gece sürüşlerinde büyük bir trafik güvenliği tehdidi oluşturuyor. Heyelan alanındaki hareketliliğin devam etmesi durumunda, tonlarca ağırlıktaki beton blokların ve toprağın yola savrulması ise bir başka korkutucu ihtimal. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı