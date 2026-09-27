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Bolu Valiliği gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı

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Bolu Valiliği gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı
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Bolu Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek uyardı. Yağışların 28 Eylül Pazartesi 00.00-13.00 arasında etkili olması bekleniyor; ani sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.

Bolu'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bolu Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, Bolu'da yağışların 28 Eylül Pazartesi günü saat 00.00'dan 13.00'e kadar etkili olması bekleniyor. Valilik tarafından yapılan uyarıda, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yağış süresince meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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