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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Kartalkaya yolu beyaza büründü

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Kartalkaya yolu beyaza büründü
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan ve Düvenlik yaylaları beyaza büründü. Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara dronla görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan ve Düvenlik yaylaları tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun yanı sıra kentin gözde doğa alanlarından Sarıalan Yaylası ve Düvenlik Yaylası mevkiilerinde lapa lapa yağan kar, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yeşil çam ormanlarının karla bütünleştiği görsel şölen oluşturan yaylalar ve karla kaplanan virajlı yollar, dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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