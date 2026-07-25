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Bolu’da sağanak etkili oldu

Bolu’da sağanak etkili oldu
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Bolu’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Kısa sürede sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken sularda kontrollü ilerlerken, vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerleri ile binaların saçaklarına sığındı. Yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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