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Mudurnu'da Sarpıncık Göleti yangınlara karşı temizlendi

Mudurnu'da Sarpıncık Göleti yangınlara karşı temizlendi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan Sarpıncık Göleti, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenip derinleştirildi. Göletin, yangın söndürme helikopterleri için kritik su kaynağı olarak yeniden tam kapasiteyle hizmet verebileceği belirtildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, muhtemel orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti'nde İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bolu'nun orman bakımından zengin ilçelerinden Mudurnu'da, yaz aylarında artan yangın riskine karşı tedbirler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, geçmiş yıllarda orman yangınlarına müdahale amacıyla oluşturulan ancak zamanla dibinde sazlık ve bataklık oluşan Sarpıncık Göleti, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Helikopterler için kritik su kaynağı

Yapılan temizlik ve derinleştirme çalışmalarıyla birlikte gölet, yeniden tam kapasiteyle kullanılabilir hale getirildi. Özellikle orman yangınları sırasında yangın söndürme helikopterlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde su alabilmesi için göletin bakımının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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