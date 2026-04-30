Bolu'da odun yığınları arasında nesli tehlike altında olan zehirli yılan görüntülendi

Bolu'da ormanlık alanda çalışan işçiler, odun yığınları arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan zehirli Kafkas burunlu engerek yılanını cep telefonuyla görüntüledi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sahasında sürdürülen üretim çalışmaları sırasında işçiler, kesilerek istiflenen odunların arasında hareket eden bir yılan fark etti. Alışılmış türlerden farklı olduğunu düşünen işçiler, yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince incelenmesi sonucunda yılanın Kafkas burunlu engerek yılanı olduğu tespit edildi. Ekipler, bu türün özellikle Karadeniz Bölgesi'nde görüldüğünü ve oldukça zehirli yılanlar arasında yer aldığını belirtti. Yılan, yapılan incelemelerin ardından zarar verilmeden bulunduğu bölgedeki doğal yaşam alanına bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

