Bolu'da mayıs karı ağaç dallarını kırdı

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, mayıs ayında etkili olan sürpriz kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının aniden 10 derece düştüğü bölgede, kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan bazı ağaç dalları kırıldı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çam ormanlarıyla çevrili olan tabiat parkında, gece saatlerinde aniden hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, sabah saatlerinde Gölcük Tabiat Parkı ve çevresini tamamen beyaza bürüdü. Bahar mevsimiyle birlikte yeşermeye başlayan doğa, kış aylarını aratmayan manzaralara sahne oldu.

Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

Mayıs ayının ilk haftasında yaşanan bu ani hava değişimiyle birlikte bölgedeki hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düştüğü öğrenildi. Beklenmedik yoğunluktaki yağış, bitki örtüsü üzerinde de olumsuz etkilere yol açtı. Tabiat parkı içerisindeki bazı ağaçların, üzerlerinde biriken ağır kar kütlesini taşıyamaması nedeniyle bazı dallarının kırıldığı görüldü. - BOLU

