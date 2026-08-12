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Bolu'da Orman Yangını Riski İçin Kritik Saatler Uyarısı

Bolu'da Orman Yangını Riski İçin Kritik Saatler Uyarısı
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Bolu Valiliği, Göynük ve çevresinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bugün 12.00-18.00 saatleri arasında orman yangını riskinin artacağını belirterek, vatandaşları ateş yakmamaları, sigara izmariti ve cam şişe gibi atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, biçerdöver ve kaynak çalışmalarında tedbir alınması ve yangın görülmesi halinde 112'ye ihbar yapılması istendi.

Bolu Valiliği, Göynük ilçesi ve çevresinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin artacağı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan uyarıya göre, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 10-20 kilometre hızla esmesi, hamle hızının ise saatte 35-45 kilometreye ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklığının 33 derece civarında seyredeceği, nem oranının da yüzde 40'ın altına düşeceği bildirildi. Bu meteorolojik şartların aynı zaman diliminde etkili olması nedeniyle söz konusu saatlerin orman yangını riski açısından kritik olduğu belirtildi. Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, cam şişe ve benzeri atıkları bırakmamaları istendi. Biçerdöver ve kaynak çalışmalarında da gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Valilik, yangın veya duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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