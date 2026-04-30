Bolu'da ilkokul öğrencileri atık yağları sabuna dönüştürdü

Bolu'da ilkokul öğrencileri, atık yağları sabuna dönüştürerek hem çevre bilinci kazandı hem de mesleki eğitime ilk adımlarını attı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ve Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizasyonuyla hayata geçirilen "Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor" projesi, öğrencilere çevre bilinci aşılarken mesleki gelişimlerine de katkı sunmaya devam ediyor. Projenin ikinci yılında, lisenin Kimya Teknolojisi Alanı öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen sabun üretimi etkinlikleri, farklı eğitim kademelerinden yaklaşık 300 öğrenciyi uygulamalı öğrenme süreciyle buluşturdu.

İlkokul öğrencileri atık yağları sabuna dönüştürdü

Proje kapsamında son olarak Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri atölye heyecanı yaşadı. Evlerinde biriktirdikleri atık yağları okula getiren minik öğrenciler, Kimya Teknolojisi Alanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Lise öğrencilerinin gözetiminde atık yağlardan sabun üreten ilkokul öğrencileri, hem teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı buldu hem de erken yaşta meslek alanlarını tanıyarak üretim süreçlerine dahil oldu. Öğrencilerin atölye çalışmalarına Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Fedakar ve Şube Müdürü İhsan Aşçı da katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu. Sabun üretim sürecini inceleyen ve emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Müdür Yardımcısı Fedakar, bu tür uygulamalı çalışmaların öğrencilerin mesleki gelişimi, çevre bilinci kazanması ve geleceğe daha donanımlı hazırlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı