Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bolu'da 24 saatte en yüksek yağış 51,4 kilogramla Bolu Dağı'nda kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da 24 saatte en yüksek yağış 51,4 kilogramla Bolu Dağı'nda kaydedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da son 24 saatte etkili olan kuvvetli sağanak, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 17 Ekim 09.00 ile 18 Ekim 09.00 arasındaki ölçümlere göre en fazla yağış metrekareye 51,4 kilogramla Bolu Dağı'nda kaydedildi.

Bolu'da son 24 saatte etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ölçüm verilerine göre en fazla yağış metrekareye 51,4 kilogram ile Bolu Dağı'nda kaydedildi.

Bolu genelinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi. 17 Ekim saat 09.00 ile 18 Ekim saat 09.00 arasında yapılan 24 saatlik ölçümlere göre, kentin dört bir yanında metrekareye onlarca kilogram yağış düştü. Açıklanan verilere göre, son 24 saatte kaydedilen yağış miktarları Bolu Dağı 51,4 mm, Bolu Merkez 49,2 mm, Göynük 43,0 mm, Yedigöller Milli Parkı 39,0 mm, Çele Orman Sahası 38,8 mm, Mudurnu 37,7 mm, Göynük Himmetoğlu Köyü 37,3 mm, Abant Gölü 35,7 mm ve Kartalkaya Kayak Merkezi 35,1 mm olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

İsyan ateşi büyüyor! Ünlü meydan ateşe verildi, Meloni'den acil çağrı
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar