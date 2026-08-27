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Bodrum-Fethiye Arasında Fırtına Uyarısı

Bodrum-Fethiye Arasında Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 28 Ağustos akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın 29 Ağustos Cumartesi akşamına kadar süreceği tahmin edilirken, balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 28 Ağustos akşam saatlerinden itibaren Bodrum- Fethiye arasında fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Fethiye arasında rüzgarın yarın (28.08.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.08.2026 (Cumartesi) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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