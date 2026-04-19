Tatvan'da sel felaketi: Araçlar ve hayvanlar mahsur kaldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Bitlis genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Adabağ köyü Beştaş mezrasında metrekareye düşen yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Beştaş mezrasında ikamet eden bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, araçlar ve ahırlarda bulunan hayvanlar ise sel sularının ortasında kaldı. Mezra genelinde korku dolu anlar yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye yönelik çalışma başlatıldı.

Olayın hemen ardından çevre sakinlerinin ve ilgili birimlerin müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşların tamamı güvenli bölgelere tahliye edildi. Yaşanan felakette şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği belirlendi.

Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı