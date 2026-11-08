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Bitlis'te sağanağın ardından mevsimin ilk karı kent merkezine ulaştı

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Bitlis'te günlerdir etkili sağanağın ardından mevsimin ilk karı bugün akşam saatlerinde kent merkezine ulaştı. Kar, vatandaşlara kışı hissettirirken Meteorolojiye göre kentte hafta boyunca hava değişken, salı bulutlu, diğer günler güneşli olacak.

Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı, bugün akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı.

Bitlis'te günlerdir devam eden sağanak yağış, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Daha önce kentin yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk karı, bu kez şehir merkezine kadar indi.

Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından başlayan kar yağışı, vatandaşlara kışın gelişini bir kez daha hissettirdi. Meteoroloji yetkilileri de daha önce yaptıkları açıklamalarda, yağmurun ardından kar yağışının etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bitlis'te hafta boyunca hava durumunun değişkenlik göstermesi bekleniyor. Salı günü bulutlu havanın etkili olacağı kentte, haftanın diğer günlerinde ise güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Mevsimin ilk karının kent merkezine kadar inmesiyle birlikte Bitlis'te kış mevsiminin etkileri daha belirgin şekilde hissedilmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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