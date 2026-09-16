Bitlis’te piknik sofrasına davetsiz misafir

Bitlis'te piknik yapan vatandaşların sofrasına yaklaşan bir tilki, yaklaşık 2 saat boyunca yiyeceklerin peşinden ayrılmadı. Piknikçilerin hayretle izlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bitlis'te doğayla iç içe piknik yapan vatandaşlar, beklemedikleri bir misafirle karşılaştı. Piknik alanına gelen bir tilki, sofradaki etin kokusunu alınca vatandaşların yanından ayrılmadı. Yiyeceklerin bulunduğu sofranın çevresinde dolaşan tilki, zaman zaman piknikçilerin yanına kadar yaklaşırken, vatandaşlar ise hayretler içerisinde yaşananları izledi. Yaklaşık 2 saat boyunca bölgeden ayrılmayan tilkinin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'in yaban hayatı açısından zengin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde çok sayıda canlı türünün görülebildiğini söyledi. Kırsal alanların yanı sıra zaman zaman yerleşim yerlerine yakın bölgelerde de tilkilerle karşılaşılabildiğini ifade eden Önen, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Önen, "Bu canlılar her ne kadar sevimli görünseler de yaban hayvanı oldukları unutulmamalı. İnsanlara yaklaşmaları, ısırılma ve yaralanma riskinin yanı sıra kuduz gibi hastalıklar açısından da risk oluşturabilir" dedi.

Uzmanlar, yaban hayvanlarıyla karşılaşılması halinde hayvanlara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve yiyecek verilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı