Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Bitlis'e bağlı Karaboy köyü kırsalında dere yatağında nesli tehlike altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Şevket Soylu, karşılaştığı semenderi yaptığı araştırmalar sonucunda "Anadolu benekli semenderi" olarak teşhis ettiğini belirtti. Halk arasında "yağmur gelini" ya da "yağmur gelinciği" olarak bilinen türün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılım gösterdiğini ifade eden Soylu, semenderin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle yeniden doğal yaşam alanına bırakıldığını söyledi.

Yaklaşık 10-14 santimetre uzunluğunda olan Anadolu benekli semenderi, siyah gövdesi üzerindeki parlak sarı benekleriyle dikkat çekiyor. Genellikle ormanlık alanlar, dere kenarları, taşlık ve kayalık bölgelerde yaşayan tür, gece aktif olmasıyla biliniyor. Zararsız ve zehirsiz olan semender; solucan, böcek ve küçük omurgasızlarla besleniyor.

Türkiye'ye özgü endemik türlerden biri olan Anadolu benekli semenderinin biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Soylu, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle türün popülasyonunun giderek azaldığını belirtti. Soylu, "Bu türün korunabilmesi için doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. Anadolu benekli semenderi, Türkiye'nin ekosistem dengesi açısından önemli canlı türlerinden biridir" dedi. - BİTLİS

