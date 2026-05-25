Haberler

Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'e bağlı Karaboy köyü kırsalında dere yatağında nesli tehlike altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüldü.

Bitlis'e bağlı Karaboy köyü kırsalında dere yatağında nesli tehlike altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Şevket Soylu, karşılaştığı semenderi yaptığı araştırmalar sonucunda "Anadolu benekli semenderi" olarak teşhis ettiğini belirtti. Halk arasında "yağmur gelini" ya da "yağmur gelinciği" olarak bilinen türün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılım gösterdiğini ifade eden Soylu, semenderin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle yeniden doğal yaşam alanına bırakıldığını söyledi.

Yaklaşık 10-14 santimetre uzunluğunda olan Anadolu benekli semenderi, siyah gövdesi üzerindeki parlak sarı benekleriyle dikkat çekiyor. Genellikle ormanlık alanlar, dere kenarları, taşlık ve kayalık bölgelerde yaşayan tür, gece aktif olmasıyla biliniyor. Zararsız ve zehirsiz olan semender; solucan, böcek ve küçük omurgasızlarla besleniyor.

Türkiye'ye özgü endemik türlerden biri olan Anadolu benekli semenderinin biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Soylu, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle türün popülasyonunun giderek azaldığını belirtti. Soylu, "Bu türün korunabilmesi için doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. Anadolu benekli semenderi, Türkiye'nin ekosistem dengesi açısından önemli canlı türlerinden biridir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu

Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı