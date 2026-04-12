Bitlis'te karda mahsur kalan 112 ekibi kurtarıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te, Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir Köyü yolunda karda mahsur kalan 112 sağlık ekipleri, Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kış şartlarının zorlaştırdığı ulaşım nedeniyle ilerleyemeyen sağlık ekiplerine, bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri kısa sürede ulaşarak yolu açtı. Açılan yol sayesinde mahsur kalan 112 ekibi görevine kaldığı yerden devam etti.

Bitlis İl Özel İdaresi yetkilileri, zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Her açılan yol bir umut, her müdahale bir hayat demek. Zorlu şartlara rağmen durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bitlis'te hiçbir yol kapalı kalmaz" mesajını verdi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı