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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gelincik ve karın büyüleyici buluşması

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gelincik ve karın büyüleyici buluşması
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz mevsiminde açan kıpkırmızı gelincik çiçekleri ile zirvesi hala karla kaplı Süphan Dağı'nın oluşturduğu eşsiz manzara, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz mevsimin tüm renkleri doğaya yansırken, kıpkırmızı gelincik çiçekleri ile zirvesi hala karla kaplı Süphan Dağı'nın oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte geniş arazilerde açan gelincikler, Aydınlar beldesini adeta kırmızı bir örtüyle kapladı. Doğanın en canlı renklerinden biri olan gelinciklerin oluşturduğu görsel şölen, 4 bin 58 rakımı ile Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın beyaz kar örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, kırmızı ve beyazın eşsiz uyumunu ölümsüzleştirmek için arazilere akın ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının etkisiyle daha da belirginleşen renkler, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Aydınlar beldesi sakinlerinden Kenan Emen, her yıl bahar aylarında gelinciklerin açtığını ancak bu yıl yağışların etkisiyle çiçeklerin daha gür ve geniş alanlarda görüldüğünü söyledi. Gelincik tarlalarının arkasında yükselen karlı Süphan Dağı'nın oluşturduğu doğal tablo ise bölgenin güzelliğine ayrı bir değer kattığını ifade eden Emen, "Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, hem bölge turizmine katkı sağlıyor hem de fotoğraf sanatçıları için benzersiz kareler sunuyor. Kıpkırmızı gelinciklerle beyaza bürünen Süphan Dağı'nın aynı karede buluştuğu Aydınlar beldesi, baharın en etkileyici görüntülerinden birine ev sahipliği yapıyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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