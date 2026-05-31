Bitlis'te baharın habercisi "Mavi Kanatlar" doğayı süslemeye başladı

Bitlis'te baharın gelişiyle doğa canlandı. Çokgözlü Mavi kelebeği, görsel şölen sunarken ekosistem için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Bitlis'te baharın gelişiyle birlikte canlanan doğa, renkli misafirlerini ağırlamaya başladı. Kentin zengin florasında boy gösteren "Çokgözlü Mavi" kelebeği, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Bitlis ve çevresindeki zengin bitki örtüsü yeniden hayat buldu. Doğanın uyanışıyla birlikte bölgenin biyoçeşitliliğine renk katan binlerce kelebek de kırları süsledi. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen yeşil alanlarda, mavi kanatlarıyla göz kamaştıran "Çokgözlü Mavi" (Polyommatus icarus) kelebeğinin bir çiçek üzerindeki beslenme anı objektiflere yansıdı.

Lycaenidae (Mavi kelebekler) familyasına ait olan ve özellikle yonca ile korunga gibi bitkileri mesken tutan bu narin canlılar, sadece görsel bir güzellik sunmakla kalmıyor. Uzmanlar, kelebeklerin bitkiler arası tozlaşmada arılar kadar büyük bir rol üstlendiğini ve ekosistemin devamlılığı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bölgedeki biyoçeşitliliğin ve tarımsal verimliliğin en önemli göstergelerinden biri olan kelebekler, doğadaki dengenin korunmasında gizli kahramanlar olarak nitelendiriliyor.

Nemrut Kalderası havzasından Tatvan kırsalına kadar uzanan geniş coğrafyada makro fotoğrafçılık yapan doğaseverler, Bitlis'in saklı kalmış biyolojik zenginliklerine dikkat çekiyor.

Bitlis semalarını ve ovalarını süsleyen baharın renkli misafirleri, doğal ortamlarında havadan ve karadan çekilen büyüleyici görüntüler oluşturmaya devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
