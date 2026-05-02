Bitlis'te bahar geldi, sazlıklar kuşlarla doldu

Bitlisin Güroymak ilçesi ile Muş sınırları içerisinde yer alan Büyük İron Sazlığı, bahar aylarında binlerce kuşun akınına uğrayarak adeta bir kuş cennetine dönüşüyor.

100'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan bu sulak alan, rengarenk kuş çeşitliliğiyle bölgeye tropikal bir atmosfer kazandırıyor. Bölgede yırtıcı kuşlar, balıkçıllar, leylekler, arı kuşu, ibibik, ördek türleri, uzun bacaklı kıyı kuşları ve sakarmeke gibi pek çok türü gözlemlendi. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, bölgenin sahip olduğu geniş sulak alan yapısı sayesinde birçok kuş türü için önemli bir yaşam ve beslenme alanı sunduğunu belirtti. Önen, sazlık alanların hem su içinde hem de karasal bölgelerde farklı türler için uygun habitatlar oluşturduğunu ifade ederek, bölgenin pek çok doğasever ve fotoğrafçının ilgisini çektiğini kaydetti. Önen, "Doğal zenginliğe sahip alanlarda vakit geçirmenin bireylerin psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Doğayla temas, yoğun şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen kişiler için zihinsel açıdan dinlendirici bir deneyim sunabilmektedir. Ancak, bu tür alanlarda faaliyetlerin bir doğa rehberi eşliğinde yapılması gerekebilmektedir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı