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Bitlis Tatvan'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı

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Bitlis Tatvan'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah hafif başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklıkları düşerken vatandaşlar erken kara sevindi; yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri kış ekipmanı bulundurmaları konusunda uyardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Tatvan'da kış mevsimi yüzünü göstermeye başladı. Sabah saatlerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçe genelinde kış manzaraları oluşurken, vatandaşlar erken gelen kar yağışına sevindi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer özellikle kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olmalarını, araçlarında kış şartlarına uygun ekipman bulundurmalarını istedi.

Turgut Hüseyni adlı vatandaş, kış mevsiminin bu yıl erken başladığını belirterek, "Bu sene kışımız erken geldi. Önümüzde yaklaşık 7 ay sürecek uzun bir kış var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Havalar da iyice soğumaya başladı. Bu kış ayları kimine esaret, kimine çile, kimine ise bereket olarak görünüyor. İnşallah bizim için de bereketli bir kış olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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