Birçok badire atlatan 508 yıllık cami tarihe tanıklık etmeye devam ediyor

Sakarya'da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yılı aşkın süredir varlığını sürdürerek tarihe tanıklık ediyor.

Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Birçok deprem görmesine rağmen sağlamlığını koruyan camii, ortaya çıkan yıpranmalardan kaynaklı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında restorasyona alındı. Çalışmalar çerçevesinde caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ve pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için rölöve ve restitüsyon çalışması yapıldı. İşlemleri tamamlanan cami bugün yeniden ibadete açıldı.

"500 yıllık olmasına ve birçok badire atlatmasına rağmen dimdik ayakta"

Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, "Resmi adı Yunus Paşa Camii ama halk dilinde buraya Kurşunlu Camii'de derler. Kubbesi ve birbirlerine bağlanan taşlar kurşun dökülerek yapılması sebebiyle cami adını buradan almıştır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında vezir-i azam Yunus Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin yaklaşık 40 metre arkasında bir hamam var daha önce bu hamam işlevde olduğunda buharı caminin ısıtmasında kullanılıyordu. Bu cami 500 yıllık olmasına ve birçok badire atlatmasına rağmen dimdik ayakta ve hizmet vermektedir. Yunus Paşa Cami'nin bahçesinde bulunan mezarlar Osmanlı döneminden kalma ve buda ilçenin hatta yurdumuzun tapusu niteliğinde taşlardır. Mezar taşları Osmanlı zamanında ölen kişinin statüsüne göre yapılan taşlardır. Bu mezarları da biz vatandaşlar gözümüz gibi muhafaza etmekteyiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...