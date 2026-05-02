Birçok badire atlatan 508 yıllık cami tarihe tanıklık etmeye devam ediyor

Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Birçok deprem görmesine rağmen sağlamlığını koruyan camii, ortaya çıkan yıpranmalardan kaynaklı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında restorasyona alındı. Çalışmalar çerçevesinde caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ve pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için rölöve ve restitüsyon çalışması yapıldı. İşlemleri tamamlanan cami bugün yeniden ibadete açıldı.

"500 yıllık olmasına ve birçok badire atlatmasına rağmen dimdik ayakta"

Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, "Resmi adı Yunus Paşa Camii ama halk dilinde buraya Kurşunlu Camii'de derler. Kubbesi ve birbirlerine bağlanan taşlar kurşun dökülerek yapılması sebebiyle cami adını buradan almıştır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında vezir-i azam Yunus Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin yaklaşık 40 metre arkasında bir hamam var daha önce bu hamam işlevde olduğunda buharı caminin ısıtmasında kullanılıyordu. Bu cami 500 yıllık olmasına ve birçok badire atlatmasına rağmen dimdik ayakta ve hizmet vermektedir. Yunus Paşa Cami'nin bahçesinde bulunan mezarlar Osmanlı döneminden kalma ve buda ilçenin hatta yurdumuzun tapusu niteliğinde taşlardır. Mezar taşları Osmanlı zamanında ölen kişinin statüsüne göre yapılan taşlardır. Bu mezarları da biz vatandaşlar gözümüz gibi muhafaza etmekteyiz" dedi. - SAKARYA

